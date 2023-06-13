Yedişehitler Ortaokulu'nda El Emeği Göz Nuru Eserler Sergisi

Isparta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde verilen el sanatları özel eğitim kurslarının yılsonu sergilerinden biri, Isparta Yedişehitler Ortaokulu'nda düzenlendi. Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Adem Şanlı'nın birlikte açılışını yaptığı sergide, el emeği göz nuru eserler sergilendi.El Sanatları öğretmeni Dilek Taşçı tarafından verilen kurs boyunca emek veren kursiyerlerin eserleri, sergiye katılanlara görsel bir şölen sunarken, Milli Eğitim Müdürü Baydur da stantları tek tek gezdi. Kursiyerler ve öğretmenlerden bilgi alan Müdür Baydur, "Burada çok büyük emekler var. Bu ürünler, aktif bir şekilde kullanılırsa ev ekonomisine katkı sağlar. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarda daha büyük salonlarda daha güzel imkânlar sunacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.Ayrıca, okul öğrencileri de Görsel Sanatlar ve Yaşam Beceri Atölyesinde öğretmenleri eşliğinde yaptıkları resim ve çeşitli tasarımları sergileme fırsatı buldu. Yedişehitler Ortaokulu Müdürü Gülnur Işık'tan bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Baydur, öğrencilerin farklı beceriler edinmelerinin önemine vurgu yaparak, "Okullarımızda farklı materyallerle farklı işler yapmayı öğrenen öğrencilerimizin deneyimlerini artırmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.Yedişehitler Ortaokulu'ndaki sergi, Çarşamba gününe kadar ziyaretçilere açık olacak ve sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam edecek.