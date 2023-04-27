Isparta ve Burdur'da beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik uyarıda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması gerektiği belirtildi. Uyarı, 26 Nisan 2023 saat 22:00'da başlayacak ve 28 Nisan 2023 saat 10:00'a kadar devam edecektir. Vatandaşların uyarıyı dikkate almaları ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.