GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasi

AYHAN ELEKTRİK'TEN EVLİLİK FUARINA ÖZEL ŞOK FİYATLAR

AYHAN ELEKTRİK'TEN EVLİLİK FUARINA ÖZEL ŞOK FİYATLAR
ISPARTA
G.Tarihi: 26.04.2023 21:07
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
AYHAN ELEKTRİK'TEN EVLİLİK FUARINA ÖZEL ŞOK FİYATLAR SAKIN KAÇIRMAYIN...!

Ayhan Elektrik, Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Evlilik Fuarı'nda yerini aldı ve ziyaretçilerine harika bir fırsat sunuyor. Ayhan Elektrik'in standında, en yeni model tekli ve kristal avizeler, neon yazı tasarımları ve birçok aydınlatma ürünleri sergileniyor.
Ayrıca, fuara özel fiyatlar ve kampanyalarla birlikte LED ampüllerin dört tanesi sadece 50 ₺'ye satılıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyeceksiniz!
Hafta içi 12:00 - 22:00 saatleri arasında ve hafta sonu 11:00 - 23:00 saatleri arasında Ayhan Elektrik'in standını ziyaret edebilirsiniz. Yüksek kaliteli aydınlatma ürünleri ve harika fiyatlarla, Ayhan Elektrik'in standı sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın!

Ayhan Elektrik  2023 Evlilik Fuarı'nda birbirinden şık avizeleri, neon yazıları LED ampulleri,  çarpıcı ve modern tasarımlarıyla evinizin her köşesini aydınlatacak ürünleri sizlere sergiliyor.

Salon, oturma odası, mutfak, banyo, çocuk odası, yemek odası veya koridor gibi her türlü alanda kullanabileceğiniz avizeler,  Ayhan Elektrik'in fuar standında sizleri bekliyor. İhtişamdan vazgeçemeyenler için de sade ve modern tasarımların yanı sıra şık ve gösterişli avizeler de mevcut.
Ayhan Elektrik aynı zamanda neon aydınlatmaları için de özel çözümler sunuyor. İster işyerinizin tabelası, yazısı veya logosu için isterseniz de evinizin farklı köşelerinde neon aydınlatmaları tercih edebilirsiniz. Ayhan Elektrik'in uzman ekibi, isteğinize göre tasarlayacağı neon lambalarla size özel bir atmosfer sağlayacak.

Siz de evinizde veya işyerinizde aydınlatma konusunda değişiklik yapmak isterseniz,  Ayhan Elektrik'in Evlilik Fuarındaki standını ziyaret ederek uygun fiyatlı ve şık avize modellerine göz atabilirsiniz. Ayrıca toptan ve perakende satışlarla müşterilerine özel fiyatlar sunan Ayhan Elektrik, müteahhitlere de özel indirimler uyguluyor. Ayhan Elektrik, Isparta'daki 2 şubesiyle ev ve işyerlerinizin aydınlatması için geniş bir ürün yelpazesine sahip.

ADRESLER
Şube1: Bağlar mahallesi 110 cadde
No: 79/21 ( İrfan Cami Yanı )
Şube2:  Hisar Mh 144 cadde Demirköprü

TELEFON NUMARALARI
0246 228 88 44
0544 463 71 34
Ramazan Ayhan
 

İşte Ayhan Elektrik standından kareler...
  
WhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (1).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (2).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (3).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (4).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (5).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (6).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (7).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (8).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (9).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (10).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (11).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (12).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (13).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (14).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (15).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (16).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (17).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (18).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (19).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (20).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (21).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (22).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (23).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (24).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (25).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (26).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (27).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (28).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27 (29).jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.27.jpegWhatsApp Image 2023-04-26 at 20.25.34.jpeg
 
 
 

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AYHAN ELEKTRİK'TEN EVLİLİK FUARINA ÖZEL ŞOK FİYATLAR
Asgari Ücrete Temmuz Zammı İçin Masadaki İki Rakam!
Isparta'nın En Güvenilir Temizlik Şirketi: Akademi Temizlik
Davraz Prefabrik: Estetik, Ekonomik ve Depreme Dayanıklı Konutlar
ESK Market Hamlesi: İndirimli Et ve Kıyma Satışı Başlıyor
Yapılan Düzenlemeyle Fahiş Kira Artışlarına Yaptırım Geliyor!
Benzin ve Motorine İkinci İndirim Geldi: İşte Güncel Fiyatlar
Isparta'ya Mehmet Tönge İlkokulu Yapılıyor: İhale Tarihi Belli OlduISPARTA'YA MEHMET TÖNGE İLKOKULU YAPILIYOR: İHALE TARİHİ BELLİ OLDU
Isparta'da Yalnızlığa Son: Başkan Başdeğirmen'in Vefa Konağı ZiyaretiISPARTA'DA YALNIZLIĞA SON: BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN'İN VEFA KONAĞI ZİYARETİ
Isparta'da Gece Kulübü Önünde Cinayet: 1 Ölü, 2 Gözaltı
Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor
Türkiye'de otomobil fiyatları seçimlerden sonra yüzde 3 ve daha fazla artacak
Araç Sürücülerini Sevindiren Gelişme: Motorin Fiyatları Daha da Düşüyor
Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla KutlandıISPARTA'DA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI
Isparta ve Burdur için Meteorolojik Uyarı
Isparta'da Bayram Tatili Süresince Uygulamalar Aralıksız Devam EdecekISPARTA'DA BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE UYGULAMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK
​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı​ISPARTA VALİ VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ ÖZGÖDEK'İN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI
Bayramın İlk Günü Araç Sahiplerine İndirim Müjdesi: Akaryakıt Fiyatları Düştü!
Isparta'da Bayramlaşma Programı DüzenlendiISPARTA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Isparta Valisi Aydın Baruş, Afşin ilçesinde bayramlaştıISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ, AFŞİN İLÇESİNDE BAYRAMLAŞTI
Isparta Vali Vekili Sayın Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in Ramazan Bayramı Mesajı ISPARTA VALİ VEKİLİ SAYIN HAMDULLAH SUPHİ ÖZGÖDEK’İN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Türker Et Ramazan Bayramı süresince açık olacak
Isparta Belediyesi Ramazan Bayramı için Ücretsiz Ulaşım SağlayacakISPARTA BELEDİYESİ RAMAZAN BAYRAMI İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLAYACAK
Isparta'da Ramazan Bayramı'nda Nöbetçi Fırınlar Belli Oldu
Kuru soğan fiyatlarındaki yükselişin nedenleri
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-ambalaj-poset-kutu-karton-koli isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Gece Kulübü Önünde Cinayet: 1 Ölü, 2 GözaltıIsparta'da Gece Kulübü Önünde Cinayet: 1 Ölü, 2 Gözaltı24 Nisan 2023
Tonton Süt Şarküteri: Tezgahımızda Her Gün Taze Çiğ Süt! Tonton Süt Şarküteri: Tezgahımızda Her Gün Taze Çiğ Süt! 24 Nisan 2023
Isparta ve Burdur için Meteorolojik UyarıIsparta ve Burdur için Meteorolojik Uyarı22 Nisan 2023
Türker Et Ramazan Bayramı süresince açık olacakTürker Et Ramazan Bayramı süresince açık olacak21 Nisan 2023
Bayramın İlk Günü Araç Sahiplerine İndirim Müjdesi: Akaryakıt Fiyatları Düştü!Bayramın İlk Günü Araç Sahiplerine İndirim Müjdesi: Akaryakıt Fiyatları Düştü!21 Nisan 2023
Onur Yağmur Olukları Isparta'da güvenli evler için en iyi çözümleri sunuyor!Onur Yağmur Olukları Isparta'da güvenli evler için en iyi çözümleri sunuyor!24 Nisan 2023
Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyorMilyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor24 Nisan 2023
Davraz Prefabrik: Estetik, Ekonomik ve Depreme Dayanıklı Konutlar Davraz Prefabrik: Estetik, Ekonomik ve Depreme Dayanıklı Konutlar25 Nisan 2023
Isparta'da Yüksel Hair Concept protez saç ile size özgüveninizi geri kazandıracak!Isparta'da Yüksel Hair Concept protez saç ile size özgüveninizi geri kazandıracak!24 Nisan 2023
Isparta Belediyesi Çocuk Festivali'ni düzenliyor!Isparta Belediyesi Çocuk Festivali'ni düzenliyor!23 Nisan 2023
Isparta'da Bayramlaşma Programı DüzenlendiIsparta'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi21 Nisan 2023
Araç Sürücülerini Sevindiren Gelişme: Motorin Fiyatları Daha da DüşüyorAraç Sürücülerini Sevindiren Gelişme: Motorin Fiyatları Daha da Düşüyor23 Nisan 2023
Isparta Valisi Aydın Baruş, Afşin ilçesinde bayramlaştıIsparta Valisi Aydın Baruş, Afşin ilçesinde bayramlaştı21 Nisan 2023
​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı22 Nisan 2023
Benzin ve Motorine İkinci İndirim Geldi: İşte Güncel FiyatlarBenzin ve Motorine İkinci İndirim Geldi: İşte Güncel Fiyatlar25 Nisan 2023
Türkiye'de otomobil fiyatları seçimlerden sonra yüzde 3 ve daha fazla artacakTürkiye'de otomobil fiyatları seçimlerden sonra yüzde 3 ve daha fazla artacak24 Nisan 2023
Isparta Vali Vekili Sayın Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in Ramazan Bayramı Mesajı Isparta Vali Vekili Sayın Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in Ramazan Bayramı Mesajı21 Nisan 2023
Isparta'da 23 Nisan Kitap Günleri başlıyor: Okulum Okuyor Şehrim OkuyorIsparta'da 23 Nisan Kitap Günleri başlıyor: Okulum Okuyor Şehrim Okuyor24 Nisan 2023
Isparta Belediyesi'nden Bayram Tedbirleri Isparta Belediyesi'nden Bayram Tedbirleri 21 Nisan 2023
Ramazan Bayramı'nda Bölgemizde Beklenen Hava DurumuRamazan Bayramı'nda Bölgemizde Beklenen Hava Durumu21 Nisan 2023