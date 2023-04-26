AYHAN ELEKTRİK'TEN EVLİLİK FUARINA ÖZEL ŞOK FİYATLAR SAKIN KAÇIRMAYIN...!

ADRESLER

Şube1: Bağlar mahallesi 110 cadde

No: 79/21 ( İrfan Cami Yanı )

Şube2: Hisar Mh 144 cadde Demirköprü

TELEFON NUMARALARI 0246 228 88 44

0544 463 71 34

Ramazan Ayhan İnstagram @ayhanelektrikisparta Bağlar mahallesi 110 caddeNo: 79/21 ( İrfan Cami Yanı )Hisar Mh 144 cadde Demirköprü

İşte Ayhan Elektrik standından kareler...

Ayhan Elektrik, Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Evlilik Fuarı'nda yerini aldı ve ziyaretçilerine harika bir fırsat sunuyor. Ayhan Elektrik'in standında, en yeni model tekli ve kristal avizeler, neon yazı tasarımları ve birçok aydınlatma ürünleri sergileniyor.Ayrıca, fuara özel fiyatlar ve kampanyalarla birlikte LED ampüllerin dört tanesi sadece 50 ₺'ye satılıyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyeceksiniz!Hafta içi 12:00 - 22:00 saatleri arasında ve hafta sonu 11:00 - 23:00 saatleri arasında Ayhan Elektrik'in standını ziyaret edebilirsiniz. Yüksek kaliteli aydınlatma ürünleri ve harika fiyatlarla, Ayhan Elektrik'in standı sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın!Ayhan Elektrik 2023 Evlilik Fuarı'nda birbirinden şık avizeleri, neon yazıları LED ampulleri, çarpıcı ve modern tasarımlarıyla evinizin her köşesini aydınlatacak ürünleri sizlere sergiliyor.Salon, oturma odası, mutfak, banyo, çocuk odası, yemek odası veya koridor gibi her türlü alanda kullanabileceğiniz avizeler, Ayhan Elektrik'in fuar standında sizleri bekliyor. İhtişamdan vazgeçemeyenler için de sade ve modern tasarımların yanı sıra şık ve gösterişli avizeler de mevcut.Ayhan Elektrik aynı zamanda neon aydınlatmaları için de özel çözümler sunuyor. İster işyerinizin tabelası, yazısı veya logosu için isterseniz de evinizin farklı köşelerinde neon aydınlatmaları tercih edebilirsiniz. Ayhan Elektrik'in uzman ekibi, isteğinize göre tasarlayacağı neon lambalarla size özel bir atmosfer sağlayacak.Siz de evinizde veya işyerinizde aydınlatma konusunda değişiklik yapmak isterseniz, Ayhan Elektrik'in Evlilik Fuarındaki standını ziyaret ederek uygun fiyatlı ve şık avize modellerine göz atabilirsiniz. Ayrıca toptan ve perakende satışlarla müşterilerine özel fiyatlar sunan Ayhan Elektrik, müteahhitlere de özel indirimler uyguluyor. Ayhan Elektrik, Isparta'daki 2 şubesiyle ev ve işyerlerinizin aydınlatması için geniş bir ürün yelpazesine sahip.