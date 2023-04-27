Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün ENGEP projesi kapsamında oluşturulan Güzel Sanatlar Lisesi Sesli Düşler Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında depremzede öğrencilere yönelik bir konser verdi. İl Millî Eğitim Müdürü Erhan BAYDUR'un da katıldığı etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler büyük takdir topladı.ENGEP projesi, Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen bir proje olup, özellikle sanat eğitimi alanında farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda oluşturulan Güzel Sanatlar Lisesi Sesli Düşler Çocuk Korosu, öğrencilere müzik eğitimi vererek onların sanata yönelmelerini teşvik etmektedir.Koro, başarılı performanslarıyla ilimizi ulusal ve uluslararası etkinliklerde temsil etmektedir. Son olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, depremzede öğrencilerimize yönelik verilen konserde büyük beğeni toplamıştır.Konsere katılan İl Millî Eğitim Müdürü Erhan BAYDUR, öğrencilere ve emek veren öğretmenlere teşekkür etmiştir. Ayrıca, tüm çocukların bayramını kutlayarak öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmiştir. ENGEP projesi, öğrencilerimizin sanat alanındaki yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde, Isparta ilindeki eğitim sisteminin bir parçası olarak devam edecektir.