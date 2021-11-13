METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME
(HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK. BURDUR VE OSPARTA İL GENELİNDE SİS
VE PUS HADİSESİ BEKLENİYOR)
Başlama Zamanı : 12.11.2021 00:00 TSİ
Bitiş Zamanı : 15/11/2021 23:59 TSİ
Halen bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altmda seyreden hava sıcaklıklarının;
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarm dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaymlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ
(HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK. BURDUR VE OSPARTA İL GENELİNDE SİS
VE PUS HADİSESİ BEKLENİYOR)
Başlama Zamanı : 12.11.2021 00:00 TSİ
Bitiş Zamanı : 15/11/2021 23:59 TSİ
Halen bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altmda seyreden hava sıcaklıklarının;
- Cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
- Cuma gününden itibaren Burdur ve İsparta illerinde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarm dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaymlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ