(HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK. BURDUR VE OSPARTA İL GENELİNDE SİS

VE PUS HADİSESİ BEKLENİYOR)

Cuma gününden itibaren artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Cuma gününden itibaren Burdur ve İsparta illerinde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Halen bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altmda seyreden hava sıcaklıklarının;Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkmasıyla birlikteSis ve pus hadiselerinin 15.11.2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarm dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaymlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.