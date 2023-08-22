Isparta'da 9 aysüreli 70 kişilik TYP

Isparta'da 9 aysüreli 70 kişilik TYP
ISPARTA 0
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Isparta İl Müdürlüğümüz ile Isparta Gençlik ve Spor  İl Müdürlüğü işbirliğinde;Toplum Yararına Program kapsamında,9 aysüreli 70 kişilik program düzenlenecektir.
Programa katılmak isteyenkişilerin, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170,  www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden ve/veya İl Müdürlüğümüze gelerek başvurularını yapabileceklerdir.
 
Program Portal Numarası 313486Isparta Merkez (49 kişi) ve Atabey İlçesi (3 kişi)
313488Eğirdir (5 kişi)
313490Keçiborlu (3) ve Uluborlu (4)
313491Yalvaç (4 kişi) ve Şarkikaraağaç (2 kişi)
Başvuru Yapılacak Yerler
ALINACAK YER İL/İLÇEKADINERKEK
1.Bediüzzaman Said Nursi Kız Yurt MüdürlüğüIsparta/Merkez13 
2.Mihri Hatun Kız Yurt MüdürlüğüIsparta/Merkez9 
3.Murad Hüdavendigar Erkek Yurt MüdürlüğüIsparta/Merkez 9
4.Isparta Erkek Yurt MüdürlüğüIsparta/Merkez 12
5.Gülcihan Kız Yurt MüdürlüğüIsparta/Merkez3 
6.Gülistan Kız Yurt MüdürlüğüIsparta/Merkez3 
7.Keçiborlu Gülkent Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt)Keçiborlu12
8.Uluborlu Kutlubey Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt)Uluborlu22
9.Yalvaç Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt)Yalvaç4 
10.Şarkikaraağaç Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt)Şarkikaraağaç11
11.Eğirdir Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt)Eğirdir32
12.Atabey Yurt Müdürlüğü(Karma Yurt)Atabey 3
Katılımcı Başvuru Tarihleri22.08.2023-26.08.2023
Noter KuraTarihi- Saati28.08.2023 16:00
Noter Yöntemi YeriIsparta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu Merkez/Isparta
Program Başlama – Bitiş Tarihi01 Eylül 2023 – 31 Mayıs 2024
 
TOPLUM YARARINA PROGRAM KATILIM ŞARTLARI

(1) TYP’ye başvuru ve katılım şartlarına ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olmayı ifade eder.
  2. Kuruma kayıtlı olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ifade eder.
  3. 18 yaşını tamamlamış olmak; TYP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.
  4. Emekli ve malul aylığı almamak; kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. Ancak 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir.
 
 
 
 
 
 
 
  1. Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç); kişinin açık öğretim dışında herhangi bir resmi ya da özel eğitim kurumunda öğrenci olmamasını ifade eder.Uzaktan eğitim alanlar TYP’ye katılamaz.
  2. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmekte olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılan kişiler TYP’ye katılamaz. Aynı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine istinaden çalışan sigortalılar yönünden belge türlerini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.
(2) 5510 sayılı Kanun kapsamında;
  1. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek-5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler,
  2. Hakkında sadece kısa vadeli sigorta kollarından sigortalılık bildirimleri ve/veya genel sağlık sigortası prim ödemesi yapılanlardan;
  1. Aday çırak, çırak veya işletmelerde meslekî eğitim görenler,
  2. Staja tabi tutulan öğrenciler,
  3. Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar,
sigortalı olmama şartını yerine getirmiş sayılır.
(3) Belirli bir mesleğe yönelik TYP düzenlenemeyeceğinden, katılımcıların eğitim durumları ile ilgili bir sınırlama konulamaz.
(4) Bu maddede yer alan başvuru/katılım şartlarının programa başvuru, programa başlama anında ve program süresince korunması zorunludur.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
 
  
ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
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