Bilim Kurulu Üyesinden Süper Korona Varyantı Uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener'den "Pirola Varyantı" Uyarısı

Pirola Varyantı: Aşıdan Kaçma ve Baskın Hale Gelebilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Dünya Sağlık Örgütü tarafından izlenen koronavirüs varyantı Pirola'nın (BA.2.86), dikkat çekici özelliklere sahip bir varyant olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İşte Pirola varyantı ve bu uyarıya dair detaylar:

Pirola Varyantı "Süper Varyant" Olarak Adlandırılıyor

Pirola varyantı, Eris (EG.5.1) varyantının ardından gündeme gelmiş ve bilim çevrelerinde "süper varyant" olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

Aşıların Pirola Varyantı Üzerindeki Etkisi Şüpheli

Prof. Dr. Alper Şener, Pirola varyantı hakkında endişelerini dile getirerek, aşılarla vücutta oluşturulan antikorların, Pirola varyantını etkili bir şekilde durduramayacağı yönünde hipotezlerin olduğunu ifade etti. Bu nedenle, Pirola varyantının aşıdan kaçma ihtimalinin ve diğer varyantlar içerisinde baskın hale gelme ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Pirola Varyantının Semptomları

Pirola varyantının belirtileri, diğer varyantlarla benzerlik göstermektedir. Bu belirtiler arasında ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı, ishal ve halsizlik, kas ve eklem ağrıları bulunmaktadır.

Test Yaptırmak Önemli

Prof. Dr. Şener, özellikle vatandaşların bu belirtilerden birkaçını yaşadıklarında, herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurarak PCR testi yaptırmalarının son derece önemli olduğunu vurguladı. Test sonucunun pozitif çıkması durumunda, kişilerin hastalığı ne kadar sürede atlatacaklarını belirlemeleri gerektiğine dikkat çekti.

Aşılamada Değişiklikler Olabilir

Gelecek dönemde dünya genelinde varyantlara karşı aşılama stratejilerinde değişikliklerin gündeme gelebileceğini söyleyen Prof. Dr. Şener, aşılama kararlarının kişinin son altı ay içinde Kovid-19 geçirip geçirmediğine bağlı olarak değerlendirileceğini belirtti. Bu nedenle, son altı ay içinde enfeksiyon geçiren kişilerin aşılama ihtiyacının azalabileceğini ve gereksiz aşılamalardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.