(BÖLGEMİZ YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRİYOR! LODOS
FIRTINASINA DİKKAT!)
- Başlama Zamanı : 10.03.2023 18:00 TSİ
- Bitiş Zamanı : 14.03.2023 06:00 TSİ
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sahil kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü: bölge geneli. Pazartesi günü: Antalya. Burdur ve İsparta illerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgann; Cumartesi günü bölge genelinde güney yönlerden (LODOS) kuvvetli, iç kesimlerde fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde tanı fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Cumartesi günü bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.