METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

Başlama Zamanı : 10.03.2023 18:00 TSİ

Bitiş Zamanı : 14.03.2023 06:00 TSİ

Bölgemizin 11.03.2023 Cumartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sahil kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü: bölge geneli. Pazartesi günü: Antalya. Burdur ve İsparta illerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Rüzgann; Cumartesi günü bölge genelinde güney yönlerden (LODOS) kuvvetli, iç kesimlerde fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde tanı fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Cumartesi günü bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor.