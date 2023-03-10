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Isparta'da traktör hırsızlığı olayı...

Isparta'da traktör hırsızlığı olayı...
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ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU
Isparta ili Şarkikaraağaç ilçesi Örenköy köyünde 03 Mart 2023 günü M.Ş. isimli şahsa ait evin garajından Kubota 6040 marka traktör çalındığı bildirilmiştir. Yapılan araştırmada olayın 11 Şubat 2023 tarihinde meydana geldiği ancak mağdurun evde olmaması sebebiyle hırsızlık olayından 20 gün sonra haberi olduğu anlaşılmıştır. Jandarmanın Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Şarkikaraağaç İlçe J.K.lığı tarafından yapılan araştırmalar sonucunda; traktörün Y.Ş. ve R.B., isimli şahıslar tarafından çalındığı tespit edilmiştir. Şüphelilerin çaldıkları traktörü. Afyonkarahisar ilinde İ.K. isimli şahsa sattığı, traktörü satın alan İ.K. isimli şahsın traktörü Konya ilindeki N.M.G. isimli şahsa sattığı ve daha sonrada N.M.G. isimli şahsın traktörü Şanlıurfa ilinde bulunan H.I). isimli şahsa sattığı tespit edilmiştir. Konya İl J.K.lığı JASAT ile yapılan koordine sonucunda çalınan traktörü nakleden kamyon tespit edilmiş ve Şanlıurfa ili girişinde Şanlıurfa İl J.K.lığı JASAT tarafından durdurulmuştur. Çalınan traktör kamyon kasasında ele geçirilerek sahibine teslim edilmiştir.
Olayı gerçekleştiren şüpheliler Y.Ş. ve R.B. çıkarıldıkları adli makamlar tarafından “Hırsızlık” suçundan tutuklanarak Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmiştir. Afyonkarahisar. Konya ve Şanlıurfa illerinde çalman traktörü satın alan İ.K., N.M.G., ve H.D. isimli (3) şahsa Suç Eşyasını Satın Alma ve Kabul Etme suçundan adli işlem yapılmıştır.
İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
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