Isparta ve Antalya Arasındaki Etkileşimin Tanıtımının Önemi Vurgulandı

Antalya, denizi ve güneşi ile turizme önemli bir katkı sağlarken, Isparta doğası, gülleri ve lavantası ile bu katkıya önemli bir değer ekliyor. Bu nedenle her iki il arasındaki etkileşim kaçınılmazdır.

Eylül ayında düzenlenen bir festival sonrası, Antalya Ispartalılar Derneği Başkanı Gürkan Gülcü ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Kültür Turizm Müdürü Ali Göçer'i makamında ziyaret etti. Bu ziyarette, hem festivale katkıları dolayısıyla teşekkür edildi hem de gelecekte yapılacak faaliyetlerle ilgili fikir alışverişi yapıldı.

Kültür Turizm Müdürü Ali Göçer, ziyaret sırasında şunları söyledi: "Farkındalık için çok güzel bir organizasyondu. Antalya-Isparta etkileşimi bu şekilde olacak. Beraber daha güzel projelerde yer alacağız. İlimiz adına önemli bir görev üstlendiğiniz için sizleri kutluyorum ve başarılar diliyorum."

Bu tür ziyaretler, Isparta ve Antalya gibi komşu iller arasındaki iş birliğinin ve kültürel etkileşimin artırılması için önemli bir adım olarak görülmektedir. İki il arasındaki değerlerin ve potansiyelin daha geniş kitlelere tanıtılması, her iki bölgeye de olumlu katkılar sağlayabilir.