Isparta Valisi ve Vali Yardımcısı'ndan Destek

Antalya Ispartalılar Derneği'nin teşekkür ziyaretleri sırasında, geçtiğimiz festivalde bizzat katılan ve destek veren Isparta Valisi Aydın Baruş ile Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek de yer aldı.Dernek Başkanı Gükan Gülcü, ziyaret sırasında derneğin yaklaşık bir yıl önce kurulduğunu ve iletişim ve iş birliğini güçlendirmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Ayrıca, tanıtım organizasyonlarına ve kültürel etkileşime verdikleri önemi vurguladı.Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneğin çalışmalarını ve katkılarını takdir etti. Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek ise derneği önemsediklerini ve gelecekteki iş birliği fırsatlarına açık olduklarını ifade etti.Bu tür ziyaretler, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile bölge tanıtımı ve kültürel etkileşimin artırılmasına yönelik atılan olumlu adımları yansıtmaktadır. İl ve ilçe sınırlarının ötesine geçen bu iş birlikleri, yerel değerlerin daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve bölgeler arasındaki dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlayabilir.