'Çadırın Ateşini Yakan Kız' Eğirdir'de - Yörük Kültürünün Elçisi Hatice Abul

Isparta ilçesi Eğirdir'de tanınmış halk şairi ve sanatçı Hatice Abul, kendini Yörük kültürünü tanıtmaya adamış bir isim olarak ön plana çıkıyor. Saçıkara ilçesinde doğup, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde büyüyen Hatice Abul, "Çadırın Ateşini Yakan Kız" olarak ülke genelinde ve dünya çapında tanınan bir isim haline gelmiştir.Abul, Yörük kültürünü tanıtmak ve yaşatmak için çeşitli çalışmalara imza atmıştır. Bu çalışmalar arasında bir kitap yazma, bir türkü albümü çıkarma ve iki türküye klip çekme gibi önemli adımlar bulunmaktadır. Kültür Bakanlığı tarafından "Halk Şairi" olarak kabul edilen Abul, Türkiye'nin birçok yerinde Yörük kültürünü anlatarak büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılanmıştır.Hatice Abul, Isparta'nın Eğirdir ilçesine gelerek "Yayla Yolunda" adlı türküsünün klibini çekmek için çalışmalara başlamıştır. Bu klibin çekimlerine Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'ün destek verdiği belirtilmiştir.Hatice Abul'un kültür elçisi olarak gördüğü misyonu, hiçbir maddi beklenti taşımadan Türk kültürünü ve Yörük geleneklerini gelecek nesillere aktarmak olarak öne çıkmaktadır. Abul, bu amacı doğrultusunda çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yapmaktadır. Yörük kültüründe kadının önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Abul, kadınların toplum içindeki rolünü ve değerini de anlatmaktadır.Hatice Abul, yaşam biçimi, adetler ve gelenekler konusundaki bilgilerini ölünceye kadar devam ettirmeyi ve yeni nesillere aktarmayı hedeflemektedir. Bu amaçla Türkiye'nin dört bir yanında kültürünü anlatmaya ve yaşatmaya devam edeceğini belirtmektedir.