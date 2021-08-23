Vali Seymenoğlu YKS’de İlk 1000’e Giren Öğrencilerle Buluştu

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ilk 1000 içinde yer alan Ispartalı öğrenciler Vali Ömer Seymenoğlu ile bir araya geldi. Başarılarıyla başta aileleri olmak üzere tüm Isparta’yı gururlandıran öğrencileri tebrik eden Vali Seymenoğlu, okul yöneticileri ve velilere teşekkür ederek öğrencilerden başarılarının sırrını dinledi.Buluşmada öğrencilere hitap eden Vali Seymenoğlu “Şu anda burada bulunan anne babalarınız olsun öğretmenleriniz olsun yöneticileriniz olsun bizler olsun sizlere güveniyoruz. Bu memleketi nasıl ki biz annelerimizden, babalarımızdan, dedelerimizden teslim aldıksa sizler de bizlerden teslim alacaksınız ve bu bayrak, bu millet, bu devlet, sizlerin omuzlarınızda ilelebet yaşayacaktır diye temenni ediyoruz ve buna inanıyoruz. Eminim ki yeni yeni projelerde yeni yeni çalışmalarda dünyanın gerektirdiği bu yarışma düzeni içerisinde ülkemizi, cumhuriyetimizi, devletimizi, milletimizi de sizler bir yerlere getireceksiniz diye düşünüyorum. Tekrar hepinizi çok çok tebrik ediyorum, başarılarınızın devamını diliyorum. İlimizdeki bu tür başarılarda bizler direkt işin içine girmesek de arka plandan takip ettiğimiz, acaba eğitimde neler oluyor dediğimiz, Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz ve oradaki yönetici arkadaşlarımızla beraber değerlendirdiğimiz konuların başında geliyor. Elbette derece yapmak çok güzel başta derece yapan olmak üzere, onun yakınları olmak üzere herkesi sevindiriyor. Bizler de il genelinde sizlerin başarısı gibi başarıları nasıl arttırabiliriz? Bunun yolu nereden geçiyor? Ne yapmamız gerekiyor? sorularına bu tür toplantılar ve ziyaretlerle cevap bulmaya çalışıyoruz” dedi.YKS ilk 1000 içinde yer alan öğrenciler ise bu başarıyı elde etmelerinin temel sebepleri olarak; hedef belirlemek, düzenli çalışmak, sosyal hayattan tamamen kopmamak ve aile desteği olduğunu ifade ederek kendilerine destek olan aile ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.Vali Ömer Seymenoğlu başarılı öğrencileri küçük hediyeler ile ödüllendirdi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.