ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları düştü! Fakat 2 ay sıra var

ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların düşmesi pazarı canlandırdı. Ancak tedarik sorunu nedeniyle bayilerin elinde yeterli stok yok. Otomobil için aylarca beklemek gerekiyor.

ÇİP KRİZİ NEDENİYLE OTOMOBİL PAZARINDA ÜRETİM SORUNU YAŞANIYOR

ÜRETİM DÜŞÜYOR, TALEP ARTIYOR

SON ÇEYREKTE NORMALLEŞME

ÖTV İNDİRİMİ İLE RAHATLAMA OLDU ANCAK...

KİRALAMADA ELEKTRİKLİ OTO 5 KAT BÜYÜDÜ

Otomotiv sektöründe pandemi ile birlikte ortaya çıkan tedarik sorunu son günlerde etkisini artırdı. Delta varyantı nedeniyle küresel lojistik zincirindeki aksama, çip (yarı iletken) krizi otomotivi vurdu. Dünyanın birçok ülkesinde fabrikalarda üretim yeniden durdu. Zaten fabrikalar uzun süredir pandemi şartlarında bir türlü tam kapasite çalışamıyordu.Çip krizinin etkisiyle, 2021'de 7.5 milyon ile 10 milyon arasında daha az araç üretileceği tahmin ediliyor.Üretim düşerken, otomobil talebi de artıyor. Otomotiv firmaları dünyada artmaya başlayan talebi karşılamakta zorlanıyor. Siparişleri yetiştiremiyor. Benzer bir durum bir süredir Türkiye'de de yaşanıyordu. Ancak ÖTV düzenlemesi sonrasında canlanan talep, stok sorununu ikiye katladı. Düzenleme ile birlikte 60 bin TL'ye varan fiyat indirimlerinden yararlanmak için bayilere koşan tüketiciler eli boş dönüyor. Kapora verip, aylarca beklemeyi göze alıyor.ÖTV düzenlemesi sonrasında fiyatların düşmesi pazarı canlandırdı. Ancak tedarik sorunu nedeniyle bayilerin elinde yeterli stok yok. Otomobil için aylarca beklemek gerekiyor.Yerli otomobilde yaklaşık bir ay, ithal otomobilde ise en az iki ay bekleme süresi var. Tedarik sorununun ekime kadar devam etmesi bekleniyor. Yılın son çeyreği itibariyle piyasanın normalleşeceği tahmin ediliyor. Uzun süredir beklenen ÖTV düzenlemesinin tedarik sıkıntısının yaşandığı döneme denk geldiğini söyleyen Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, oluşan talebi karşılamakta zorlandıklarını anlattı.Mersin, şöyle devam etti:Operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk yarısında 8.7 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak, 33 bin 400 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü 46 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde, sektörün kiradaki aktif araç sayısı yılın ilk çeyreğine göre yaklaşık yüzde 1 azalarak 223 bin 178 adet oldu. Toplam araç sayısı ise 2020 sonuna göre yüzde 7.1 azaldı ve 244 bin adede geriledi. Öte yandan, operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki hafif ticari araç payı yüzde 4.6'ya yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının hızla artmaya devam etmesi dikkatleri çekti. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 3.6'dan yüzde 5.4'e çıktı.