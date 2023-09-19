Isparta Valisi Aydın Baruş'un 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı

Gazilik, milletimizin tarih boyunca bağımsızlık, vatanseverlik ve fedakarlık gibi temel değerlerine olan bağlılığını simgeler. Gaziler, bu toprakları koruma ve özgürlüğümüzü sağlama uğrunda verdikleri mücadelede canlarını tehlikeye atan kahramanlardır. Milletimiz, tarih boyunca gazilik payesini almış büyük liderlerini ve kahramanlarını yüceltmiş ve minnetle anmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921'de Gazilik unvanının verilmesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve azmini simgeliyor. Gaziler, bu mücadeledeki en büyük destekçilerimiz ve örnek insanlardır.

Bugün, hayatta olan gazilerimize minnet duygularımızı sunuyor ve onları yürekten kutluyoruz. Onların kahramanlıkları ve fedakarlıkları, ülkemizin bağımsızlığı ve birliği için verilen mücadelenin en büyük simgesidir.

Gaziler Günü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Gazilerimizin yüreklerindeki vatan sevgisi ve millet aşkı, her zaman ilham kaynağımız olacaktır.