Rektör Saltan’ın Gaziler Günü Mesajı

Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de mübarek vatan toprağımızda kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşamamızı, kalkınıp güçlenmemizi, çağdaş medeniyet seviyesine erişmemizi çekemeyen şer odakları şehitlik ve gaziliğin yüce bir makam olduğuna inanan vatan evlatlarımız sayesinde hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır.

Milletimizin şehit ve gazilerine şükran ve minnet duygularının bir ifadesi olan “19 Eylül Gaziler Günü" münasebetiyle tüm aziz şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere aramızdan ayrılan gazilerimizi, 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi, sınır boylarımızda terör odaklarının karşısında ölüme meydan okurcasına göğsünü siper etmiş şehit ve gazilerimizi, ebediyete irtihal etmiş kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyor; hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.

Prof. Dr. Mehmet SALTAN

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü