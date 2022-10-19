BARO’DA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

1-2 Ekim 2022 tarihlerinde olağan genel kurulunu tamamlayan Isparta Barosu, geçtiğimiz gün görev dağılımını gerçekleştirdi. Buna göre görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan: Av. Ünsal ÇANKAYA

Başkan Yardımcısı: Av.Fatih SEMİZ

Genel Sekreter: Av.Ali Burak YILDIZ

Sayman : Av. Aysel ARTAN

Yönetim Kurulu Üyeleri : Av. Tuğçe DEMİRALAY, Av.Murat YİĞİT, Av.Gökhan ŞAHİN, Av.Halil Yavuz KELLE, Av.Serdar İPEK, Av.Recep ÇELİK, Av.Hüseyin TUĞLACI

Üçüncü dönemde yine meslektaşları ile birlikte gerek mesleki gerekse toplumsal sorunlara çözüm olmak için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Isparta Barosu Başkanı Avukat Ünsal Çankaya, “Artık, görev dağılımımızı da gerçekleştirdik, hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Toplumun her kesiminin sorunlarına çözüm ve öneri adına görev yapıyoruz. meslektaşlarımızın ve Isparta halkının hukuk adına buluşma noktası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz Isparta’nın kutup yıldızı olmayı sürdüreceğiz” dedi.