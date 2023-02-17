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Son dakika: Deprem felaketinde 12. gün! AFAD can kaybı sayısını açıkladı!
Son dakika: Deprem felaketinde 12. gün! AFAD can kaybı sayısını açıkladı!
AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 38 bin 44 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
ISPARTA
Tarih:
17.02.2023 01:01
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AFAD'dan yapılan açıklamada,
''Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 38 bin 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.''
denildi.
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