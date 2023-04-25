Afşin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı

Isparta Valisi Aydın Baruş, Afşin'de çocukların bayramına katıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı

Afşin'de depremzedelerin 23 Nisan kutlaması coşkuyla gerçekleşti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. 6 Şubat depremiyle zor günler geçiren Afşinli öğrenciler, ilçe merkezinde düzenlenen kutlama programıyla bayramlarını doyasıya kutladı. Programa, ilçede koordinatör Vali olarak görev yapan Isparta Valisi Aydın Baruş da katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Kutlama programına, öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra veliler de katılım gösterdi. Öğrencilerin hazırladığı birbirinden güzel gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Vali Baruş, programı düzenleyen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek çocukların bayramını kutladı.