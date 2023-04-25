Isparta’ya Yeni Bir İlkokul Geliyor: Mehmet Tönge İlkokulu İhale Tarihi Belli Oldu Isparta ilinde, 3376 parselde bulunan 3589,31 m²’lik alanda, toplam 2490,45 m² kapalı alana sahip bir okul yapılacak. Mehmet Tönge İlkokulu adı verilen bu okul, bodrum ve zemin kattan oluşacak ve ayrıca 2 kata ve 12 dersliğe sahip olacak. Okulun ihale tarihi, 25 Mayıs 2023 olarak belirlendi. Öğrencilerin, kendi denetimleri yoluyla yaparak ve yaşayarak öğrenebilecekleri laboratuvar ortamlarının da yer alacağı okul binası, modern ve depreme dayanıklı bir tasarıma sahip olacak. Okul ayrıca, öğrencilerin çevresiyle etkileşimini ve farklı öğrenme modellerini destekleyen bir okul bahçesi ve spor alanlarına da sahip olacak. Mehmet Tönge İlkokulu, öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte bir kütüphane ile de donatılacak. Bu yeni okul, Isparta ilindeki eğitim kalitesini daha da yükseltecek önemli bir yatırım olacak.