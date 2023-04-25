Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte Gül Kokulu Çınarlar Vefa Konağı Yaşlı Destek Merkezi'nden faydalanan yaşlı vatandaşları Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret etti. YADES, 65 yaş ve üstü vatandaşların korunması, desteklenmesi ve psiko-sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla hizmet veriyor. Başkan Başdeğirmen ve eşi, YADES'te faydalanan vatandaşları yalnız bırakmayarak onlarla sohbet etti ve bayramlarını kutladı. YADES'ten faydalanan vatandaşlar, Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Hanım'a vermiş oldukları destek için teşekkür ederken, Isparta'nın örnek bir şehir olduğunu ve Başkan Başdeğirmen'in A'dan Z'ye her hizmeti verdiğini söylediler.