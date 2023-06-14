Isparta Valiliği, son günlerde Vali ve Vali Yardımcılarının isimlerini kullanarak telefon aracılığıyla nakdi yardım taleplerinin yapıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Valilik, bu tür taleplerin gerçek olmadığını ve konunun Emniyet birimleri tarafından takip edildiğini duyurdu.Dolandırıcıların Valilik ve Vali Yardımcıları adına yapılan bu taleplere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulunan Isparta Valiliği, halkın benzer girişimleri Valilik ve Kolluk Kuvvetleriyle paylaşmasının önemli olduğunu vurguladı.Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Valilik veya Vali Yardımcıları tarafından böyle bir yardım talebinin asla olmadığına dikkat çekildi. Dolandırıcılara karşı tedbirli olunması ve bu tür taleplere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Isparta Valiliği ve Kolluk Kuvvetleri tarafından bu tür dolandırıcılık girişimlerinin takip edildiği belirtilirken, vatandaşların bu konuda duyarlı olması ve benzer durumları yetkililere iletmeleri gerektiği ifade edildi.Isparta Valiliği, dolandırıcılara karşı vatandaşların güvenliğini sağlamak için önlemlerini almaya devam edeceğini vurgulayarak, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini belirtti.Son dakika haber olarak Isparta Valiliği tarafından yapılan bu duyurunun, halkın dikkatini çekmesi ve dolandırıcılara karşı bilinçlenmelerini sağlaması amaçlanmaktadır.