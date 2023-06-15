AEDAŞ, YÜKSEK GERİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİ SAHA EĞİTİMLERİYLE SEKTÖRE HAZIRLIYOR

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefleyen EnerjininYıldızları Projesi ile 2018 yılından beri yüzlerce ‘yıldızı’ sektöre kazandıran Akdeniz ElektrikDağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Dalı12. sınıf öğrencilerine yönelik özel bir teknik gezi düzenledi.Antalya’da Manavgat Irmağı üzerinde kurulu olan Oymapınar Hidroelektrik Santrali’ni (HES) ziyaret eden Enerjinin Yıldızları, yılda 1 milyar 620 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip tesisi yerinde görme ve HES’lerin çalışma prensiplerini öğrenme fırsatını yakaladı. Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim alan 17 öğrenci ve 3 eğitimcinin katıldığı geziye, AEDAŞ’tan teknik eğitmenler de eşlik etti.Enerjinin Yıldızları’nı yaparak-yaşayarak öğrenme modeli ile destekleyerek sektöre hazırladıklarını dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz teknik geziler, gençlerimizin enerji sektörüne olan ilgisini artırırken mesleki gelişimine de büyük katkı sunuyor. Bu kapsamda Antalya’mızda bulunan Oymapınar HES’e düzenlediğimiz geziyle, öğrencilerimiz HES’lerin üretim sürecini yakından görme öğrenme fırsatını yakalarken, santralin çalışma prensibi, enerji üretimi ve dağıtım süreci konularında saha uzmanlarından bilgi alarak sektöre dair pratik deneyimler elde etti. Bu gezinin onların kariyer yolculuğunda büyük katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. Hedefimiz; ülkemizin yetişmiş insan gücüne, gençlerimizin istihdamını artırmaya katkı sunmak” değerlendirmesinde bulundu.2018 yılından bu yana üç ilde devam eden Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında, Milli EğitimBakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018’de yapılan ‘MeslekiEğitim Protokolü’nün ardından Antalya, Sivas ve İstanbul’da belirlenen 3 meslek lisesindeYüksek Gerilim Dalı Bölümü açılmıştı. Proje çerçevesinde bu dalı tercih eden öğrenciler,BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı dersler ile destekleniyor.Ayrıca 3 şirket, öğrencilere eğitim hayatları sırasında burs ve staj imkânı, mezuniyetlerinden sonra da istihdam olanağı sağlıyor.