AEDAŞ, YÜKSEK GERİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİ SAHA EĞİTİMLERİYLE SEKTÖRE HAZIRLIYOR
Enerjinin Yıldızları, baraj dersi için Oymapınar HES’i ziyaret etti
2018 yılından bu yana Enerjinin Yıldızları Projesi ile yüzlerce genci sektöre kazandıran
AEDAŞ, Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Yüksek Gerilim Dalı 12. sınıföğrencileri için Oymapınar Hidroelektrik Santrali’ne teknik gezi düzenledi.
Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefleyen Enerjinin
Yıldızları Projesi ile 2018 yılından beri yüzlerce ‘yıldızı’ sektöre kazandıran Akdeniz Elektrik
Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Dalı
12. sınıf öğrencilerine yönelik özel bir teknik gezi düzenledi.
Antalya’da Manavgat Irmağı üzerinde kurulu olan Oymapınar Hidroelektrik Santrali’ni (HES) ziyaret eden Enerjinin Yıldızları, yılda 1 milyar 620 milyon kWh elektrik üretim kapasitesine sahip tesisi yerinde görme ve HES’lerin çalışma prensiplerini öğrenme fırsatını yakaladı. Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim alan 17 öğrenci ve 3 eğitimcinin katıldığı geziye, AEDAŞ’tan teknik eğitmenler de eşlik etti.
“TEORİK BİLGİLER, PRATİĞE DÖNÜŞÜYOR”
Enerjinin Yıldızları’nı yaparak-yaşayarak öğrenme modeli ile destekleyerek sektöre hazırladıklarını dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz teknik geziler, gençlerimizin enerji sektörüne olan ilgisini artırırken mesleki gelişimine de büyük katkı sunuyor. Bu kapsamda Antalya’mızda bulunan Oymapınar HES’e düzenlediğimiz geziyle, öğrencilerimiz HES’lerin üretim sürecini yakından görme öğrenme fırsatını yakalarken, santralin çalışma prensibi, enerji üretimi ve dağıtım süreci konularında saha uzmanlarından bilgi alarak sektöre dair pratik deneyimler elde etti. Bu gezinin onların kariyer yolculuğunda büyük katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. Hedefimiz; ülkemizin yetişmiş insan gücüne, gençlerimizin istihdamını artırmaya katkı sunmak” değerlendirmesinde bulundu.
ENERJİNİN YILDIZLARI PROJESİ 3 İLDE DEVAM EDİYOR
2018 yılından bu yana üç ilde devam eden Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında, Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018’de yapılan ‘Mesleki
Eğitim Protokolü’nün ardından Antalya, Sivas ve İstanbul’da belirlenen 3 meslek lisesinde
Yüksek Gerilim Dalı Bölümü açılmıştı. Proje çerçevesinde bu dalı tercih eden öğrenciler,
BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı dersler ile destekleniyor.
Ayrıca 3 şirket, öğrencilere eğitim hayatları sırasında burs ve staj imkânı, mezuniyetlerinden sonra da istihdam olanağı sağlıyor.