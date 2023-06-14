Türk-İş Heyeti, Asgari Ücret Toplantısının Ardından Taleplerini İletti



İşçi tarafından ilk açıklama: Asgari Ücrette İlk Toplantı Sonuçlandı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek amacıyla düzenlediği ilk toplantı sona erdi. Toplantının ardından, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti tarafından bir açıklama yapıldı. İşçi tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin günün şartlarına, ekonomik krize ve hayat pahalılığına uygun bir şekilde güncellenmesi talep edildi. Açıklamada, resmi belgelerin istendiği ve ilerleyen günlerde daha detaylı bilgilerin paylaşılacağı belirtildi. İşçi temsilcileri, toplantının bir an önce sonuçlanmasını ve asgari ücretin Kurban Bayramı öncesinde belirlenmesini istediklerini dile getirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk toplantıyla başladı. Komisyonda işçi, işveren ve hükümetten temsilciler yer alıyor. Toplantıda enflasyon ve alım gücü gibi veriler ele alındı. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanarak oy çokluğuyla karar veriyor. Kararın Cumhurbaşkanı'na iletilmesiyle birlikte yeni asgari ücret belirlenecek. Öte yandan, işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada hızlı bir uzlaşma ve 3'lü mutabakatla sürecin tamamlanmasını arzuladıklarını ifade etti. Ayrıca, asgari ücretin dolar üzerinden değil Türk Lirası üzerinden belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Asgari ücrette yapılacak ara zam oranlarına ilişkin çeşitli senaryolar da gündemde. Yapılacak zam oranlarına bağlı olarak asgari ücret rakamları farklılık gösterecektir. İşçi temsilcilerinin ilerleyen toplantılarda düşen enflasyonun üzerine refah payı talep etmesi bekleniyor. Toplantıların devamında belirlenecek asgari ücret rakamı, birçok alanda etkili olacak. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, sosyal güvenlik primleri, staj ücretleri ve diğer ödemeler asgari ücretle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkilendirilmektedir. Asgari ücrette yapılacak ara zammın 2 hafta içinde belirlenmesi beklenmektedir. Bu süreçte çeşitli senaryolar üzerinde çalışılarak, işçi ve işveren temsilcilerinin uzlaşması hedeflenmektedir.