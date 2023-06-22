Isparta Valiliği koordinesinde Şehir Buluşması adı altında bu yıl Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti Başkanları ve bütün vatandaşlarımızın katılımıyla Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı IYAŞ Park Küçük Salonda gerçekleştirilecektir.Değerli hemşehrilerimizin, mülki, askeri ve adli erkan ile meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve tüm kamu görevlilerinin bayramlaşma törenine teşriflerini dileriz.