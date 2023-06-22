Isparta Belediyesi, şehirde bulunan mezarlık alanlarının temizlik ve bakım çalışmalarını düzenli olarak sürdürmeye devam ediyor. Mezarlıkların bakımı kapsamında ot biçme işlemi gerçekleştirilirken, mezarlık alanları titizlikle temizleniyor.Kurban Bayramı öncesinde hız kazanan çalışmalar, Isparta Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından koordineli bir şekilde yürütülüyor. Ekipler, şehrin farklı bölgelerinde bulunan 12 mezarlık alanında düzenli olarak temizlik ve bakım faaliyetleri gerçekleştiriyor.Son olarak Yenice Mahallesi Mezarlığı'nda gerçekleştirilen çalışmalarda, otlar biçilerek mezarlık alanı detaylı bir şekilde temizlendi. Mezarlıklar Müdürü Halil Açar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda hizmet verdiklerini belirterek, vatandaşların ziyaretlerinde temiz bir mezarlık alanı bulmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.Açar, mezarlık alanlarının düzenli olarak temizlik ve ot biçme işlemlerinin yapıldığına dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerinde temizlik ve düzen önemli bir faktördür. Bu nedenle çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın mezarlıklara ağaç dikmemelerini ve çiçeklerle süslememelerini rica ediyoruz, çünkü ağaçlar mezarlık alanlarına zarar verebiliyor. Bu konuda bizlere destek olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.Isparta Belediyesi'nin mezarlık alanlarında gerçekleştirdiği temizlik ve bakım çalışmaları, vatandaşların huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla titizlikle sürdürülecektir.