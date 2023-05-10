T.C. Isparta Valiliği, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin ilimizde huzur ve güven içinde geçmesi için alınan ve alınacak tedbirlerin ele alındığı bir toplantı düzenledi. Vali Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve ilgili birim müdürleri katıldı.Seçim sürecinin sağlıklı ve demokratik bir ortamda geçmesi amacıyla, güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde tutulacağı toplantıda, ilgili birimler arasındaki koordinasyon ve iş birliği vurgulandı. Vali Baruş, seçimlerin düzenli, şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm güvenlik tedbirlerinin alınacağını ve bu süreçte huzur ve güven ortamının sağlanmasının önemine değindi.Toplantıda, seçim güvenliği konusunda alınacak önlemler, sandık güvenliği, adli ve idari süreçlerin takibi, seçim bölgelerinin güvenliği ve bilgilendirme çalışmaları gibi konular ele alındı. İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, seçimlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için güvenlik güçlerinin görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.Vali Aydın Baruş, seçim sürecinde tüm ilgililerin işbirliği içinde çalışması gerektiğini vurgulayarak, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda, vatandaşların da seçimlere katılımını teşvik etmek ve oy kullanma haklarını kullanmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının da titizlikle yürütülmesinin önemini vurguladı.Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri için alınan tedbirlerin ele alındığı toplantı, ilimizde huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli tüm adımların atılacağının altını çizdi. İsparta Valiliği, seçimlerin adil, şeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleşmesi için sürdürülecek çalışmalara büyük önem verdiğini ve tüm ilgililerin desteğiyle başarılı bir seçim sürecinin sağlanacağını belirtti.Seçim günü, sandıkların güvenliği ve düzenli bir şekilde işlemesi için gerekli tüm önlemlerin alınacağı vurgulandı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, seçim bölgelerindeki güvenliği sağlamak ve herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için sürekli olarak görev başında olacak.Ayrıca, adli ve idari süreçlerin takibi konusunda da sıkı bir çalışma yapılacağı ifade edildi. Seçim sürecinde yaşanabilecek herhangi bir hukuki ya da idari sorunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için ilgili birimlerin koordineli bir şekilde hareket edeceği belirtildi.İl Valiliği, vatandaşları seçim süreci hakkında bilgilendirmek ve katılımı teşvik etmek amacıyla çeşitli bilgilendirme çalışmaları yapacak. Seçmenlerin oy kullanma hakkını kullanmaları ve tercihlerini özgürce yapmaları için gerekli tüm ortamların sağlanması hedefleniyor.14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri, Isparta'da huzur ve güven içinde gerçekleşecek. İl Valiliği, seçim sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması için tüm ilgililere ve vatandaşlara güvenlik ve iş birliği çağrısında bulundu.Isparta Valiliği, demokratik süreçlerin en sağlıklı şekilde işlemesi için her türlü tedbirin alınacağını ve seçimlerin adil bir ortamda gerçekleşmesi için titizlikle çalışacaklarını belirtti. Toplantı sonunda, seçimlerin ilimizde huzur ve güven içinde geçmesi dileğiyle, tüm ilgililere başarılar diledi.