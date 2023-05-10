CHP Isparta Milletvekili Adayları Yalvaç'ta Halkla Buluştu: Tüyü Bitmemiş Yetimin Hakkını Teslim Edeceğiz

CHP Isparta Milletvekili adayları ve millet ittifakının temsilcileri Yalvaç'ta vatandaşlarla buluşarak coşkulu bir miting gerçekleştirdi. Mitingde konuşan Milletvekili Adayı Yalım Halıcı, "Söz veriyoruz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını teslim edeceğiz" dedi. Yalvaçlıların yoğun ilgi gösterdiği mitingde CHP rüzgarı esti.Milletvekili adayları, Yalvaç'ta esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenen mitingde Yalvaçlılara hitap etti. Mitinge, Saadet Partisi İl Başkanı Yaşar Gürtoklu ve CHP İl Başkanı Tansel Dilaver de kısa konuşmalar yaparak destek istedi. Milletvekili adayları, Yalvaç halkından destek isteyerek bu seçimlerin Türkiye için dönüm noktası olduğunu vurguladı.Milletvekili Adayı Hatice Yıldız, konuşmasında kadınların aktif olarak siyasette yer alması gerektiğini vurgulayarak, partisinin seçim vaatlerini ve yapmak istediklerini anlattı. Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi'nden CHP listesine giren Hüseyin Yıldızhan ise iktidarda olduklarında yapmak istedikleri hakkında bilgi verdi. Yıldızhan, çocukların aç yatmayacağı, hayat pahalılığına son verileceği, mülakatların kaldırılacağı ve çiftçiye desteklemelerin sağlanacağı sözlerini dile getirdi.Yıldızhan, CHP iktidarıyla ilgili çarpıtılmaların olduğunu belirterek, Diyanet'in kapatılacağı ve ibadet özgürlüğünün engelleneceği iddialarına yanıt verdi. Ayrıca terörle işbirliği yapıldığı iddialarını da reddederek, teröre en fazla karşı çıkan partinin kendileri olduğunu ifade etti.Diğer Milletvekili Adayları Cantekin ve Yalım Halıcı da seçildikleri takdirde yapacakları çalışmaları anlattı. Cantekin, Millet İttifakı iktidarında herkesi kucaklayacaklarını ve hizmeti her vatandaşın ayağına götüreceklerini söyledi. Halıcı ise Isparta'nın ve Yalvaç'ın sorunlarını bildiklerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.Yalvaç'ta gerçekleşen mitingde CHP Isparta Milletvekili adayları ve Millet İttifakı'nın temsilcileri, Yalvaçlı vatandaşlarla buluştu. Mitingde coşku ve iktidar kararlılığı hissedildi. Milletvekili Adayı Yalım Halıcı, konuşmasında "Söz veriyoruz, tüyü bitmemiş yetimin hakkını teslim edeceğiz" dedi.CHP'nin mitingine 4 Milletvekili adayı ve parti yöneticileri katıldı, bu durum Yalvaç'ta CHP'nin gücünü gösterdi. Mitingde yapılan konuşmalarda, milletvekili adaylarının Yalvaç halkına hizmet etmek için uygun kapasiteye sahip oldukları vurgulandı. Ayrıca seçimlerin Türkiye için dönüm noktası olduğu belirtilerek Yalvaç halkından destek istendi.Mitingde söz alan Milletvekili Adayı Hatice Yıldız, kadınların siyasette daha aktif olması gerektiğine inanarak siyasete atıldığını ve destekleriyle başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi. Ayrıca CHP'nin seçim vaatlerini ve yapmak istediklerini anlattı.Millet İttifakı'ndan Saadet Partisi'nin kontenjanından CHP listesinde yer alan Milletvekili Adayı Hüseyin Yıldızhan ise iktidarda olduklarında yapmak istedikleri konuları aktardı. Yıldızhan, ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini, hayat pahalılığına son vereceklerini, adaletsizlikleri ortadan kaldırarak çiftçi ve üreticinin yükünü hafifleteceklerini ve Türkiye'yi yeniden üreten bir ülke haline getireceklerini söyledi. Ayrıca, Yalvaç'ta yapılamayan Organize Sanayi Bölgesi gibi çalışmaları hızla tamamlayarak hizmete açacaklarını belirtti.Yıldızhan ayrıca, CHP iktidarında Diyanet'in kapatılmayacağını ve vatandaşların ibadet özgürlüğünün engellenmeyeceğini vurgulayarak, yapılan iddiaların çarpıtma olduğunu ifade etti. Teröristlerle işbirliği yapıldığı iddialarına da yanıt veren Yıldızhan, teröre en fazla CHP'nin karşı çıktığını ve terörle işbirliği içinde olmadıklarını belirtti.Diğer Milletvekili Adayları Cantekin ve Yalım Halıcı da konuşmalarında halka hizmeti önemsediklerini ve sorunlara çözüm bulacaklarını ifade etti.Cantekin, eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve gençlere daha iyi imkanlar sağlanması konularına değinerek, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca istihdamın artırılması, işsizlik sorununun çözülmesi ve adil bir ekonomik düzenin oluşturulması için çaba harcayacaklarını belirtti.Yalım Halıcı ise Yalvaç'ın tarım potansiyelinden bahsederek çiftçilere destek olacaklarını ve tarımsal üretimi artıracak projeler hayata geçireceklerini söyledi. Aynı zamanda çevre ve doğa konularına da önem verdiklerini ve sürdürülebilir bir çevre politikası izleyeceklerini vurguladı.Mitingde yapılan konuşmaların ardından halktan gelen sorular cevaplandırıldı ve vatandaşlarla birebir iletişim kuruldu. Halkın sorunlarını dinleyen adaylar, çözüm önerileri sunarak Yalvaçlıların desteğini kazanmaya çalıştılar.Mitingin sonunda ise Milletvekili adayları, Yalvaçlılara teşekkür ederek seçim sürecinde desteklerini istediler. Mitingin coşkulu ve heyecanlı atmosferi, Yalvaç halkının değişim ve gelişim isteğini yansıttı.CHP ve Millet İttifakı'nın Yalvaç mitingi, seçim kampanyası kapsamında önemli bir adım olarak değerlendirildi. Adayların halkla doğrudan iletişim kurması ve vaatlerini paylaşması, seçim sürecinde halkın bilinçli bir şekilde tercih yapmasını sağlamayı hedefledi.Yalvaçlılar ise mitinge yoğun bir ilgi göstererek adaylara desteklerini dile getirdi. Seçimlere yönelik umut ve beklentilerini paylaşan vatandaşlar, adayların sözlerini dikkatle dinledi ve geleceğe dair umutlarını dile getirdi.Sonuç olarak, Yalvaç mitingi, CHP ve Millet İttifakı'nın Yalvaç'ta güçlü bir şekilde temsil edildiğini gösterdi ve seçimlere yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Adayların vaatleri ve halkla kurdukları iletişim, seçim sürecinde Yalvaçlıların tercihini etkileyecek faktörler arasında yer aldı.