"Akaryakıt Fiyatları Gece Yarısı Çifte Zam Aldı: Benzin ve Motorin Fiyatları Arttı"

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Petrol fiyatlarındaki ve döviz kurundaki dalgalanmalara bağlı olarak akaryakıt fiyatları sürekli hareket halinde. Son dönemde yapılan indirimlerin ardından bu kez akaryakıta çifte zam geldi. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 43 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 66 kuruş arttırıldı.Yeni fiyatlarla birlikte, İstanbul'da benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, Ankara'da 20 lira 16 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 14 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 18 lira 63 kuruşa, Ankara'da 19 liraya, İzmir'de ise 19 lira 4 kuruşa çıktı.Akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibiyle belirlenmektedir.Daha önce EPDK'nın fiyat değişikliklerini duyurmama kararı almasıyla birlikte, EPGİS sendikası da fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.