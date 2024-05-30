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​ISPARTA VALİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

​ISPARTA VALİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI
ISPARTA 0
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ISPARTA VALİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI
Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS), 02 Haziran 2024 Pazar günü ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de gerçekleştirilecektir.
Sınavın huzur ve güven içerisinde yapılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler kapsamında, LGS'ye katılacak adaylardan T.C. Kimlik Kartını kaybeden veya yenilemek isteyenlere "Geçici Kimlik Belgesi" verilebilmesi amacıyla Isparta Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, 01 Haziran 2024 Cumartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında ve 02 Haziran 2024 Pazar günü 07.30-12.30 saatleri arasında açık tutulacaktır. Geçici Kimlik Belgesi almak isteyen adayların, "Sınava Giriş Belgesi" ile 1 adet fotoğrafını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Saygıdeğer Isparta halkının, sınavın devam ettiği saatlerde okullara yakın konutlarda, işyerlerinde, kahvehane ve düğün salonu gibi mekânlarda ve sokak ve caddelerde sınava giren öğrencilerin dikkatinin dağılmasına yol açacak gürültü ve davranışlardan kaçınmaları, araçları ile seyir halinde iken yüksek sesli müzik yayını yapmamaları ve korna çalmamaları büyük önem arz etmektedir.
Bu vesileyle, sınava girecek olan öğrencilerimize zihin açıklığı ve üstün başarılar diliyorum.
Aydın BARUŞ
Isparta Valisi

 
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