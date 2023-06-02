Tempo Park: Hafta İçi Özel Organizasyonlarda Unutulmaz Fırsatlar!

Adres

:

Rezervasyon :

Tempo Park, düğün, nişan, kına gibi özel organizasyonlarınızı hafta içine denk getirdiğinizde özel fiyatlarla sizlere sunuyor. Bu eşsiz fırsatla, istediğiniz muhteşem etkinliği daha uygun bir bütçeyle gerçekleştirebilirsiniz. Tempo Park'ın göz alıcı atmosferi ve profesyonel ekibiyle hayallerinizdeki kutlamayı gerçeğe dönüştürün. Hafta içi organizasyonlarınızda Tempo Park ayrıcalığını yaşamak için hemen rezervasyonunuzu yapın!Halıkent girişi Gülevler mh. 124 cad. No 5 Isparta0536 930 00 99