ŞAHİN: OKULUMUZUN

CAZİBESİNİ ARTIRACAĞIZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmeleri için gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler elektrikli otomobili yakından inceleme fırsatı buldu.Isparta’da ara elaman sorununun çözümü noktasında önemli bir role sahip olan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, aynı zamanda teknolojik gelişmelere de ayak uyduruyor. Okul yönetimi tarafından yapılan etkinlik çerçevesinde öğrenciler okula getirilen elektrikli otomobili tüm detaylarıyla inceleme imkânı buldu. Etkinliğe Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Başkan Yardımcıları Şakir Uygun ve Hüseyin Dede, Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Hüdai Şahin, Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı ve okul yönetimi katıldı.Teknolojinin her geçen gün geliştiğini vurgulayan ITSO Başkanı Metin Çelik, bu yönde de ARGE çalışmaları yapıldığına dikkat çekerek, “Dünya artık fosil yakıt kullanmayan gelişmeler üzerine çalışıyor. Bizler de çağa ayak uydurmanın ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz. Öğrencilerimize yeni teknolojik imkanları barındıran elektrikli aracımızı tanıtmak için güzel bir etkinlik düzenlendi. İleride de kaporta ve motor bölümlerimizle öğrencilerimizin yetişmesine imkân sağlayacağız. Sadece TOBB Meslek Liseleri değil, Isparta’daki bütün öğrencilerimizin günün imkanlarından yararlanmasını istiyoruz. Bununla ilgili elimizden ne geliyorsa yapacağız.” diye konuştu.ITB Başkanı Hüdai Şahin ise, öğrencilerin refah seviyelerini yükseltmek amacıyla çalışmalar yürütüleceğini belirterek, “Daha öncede söylemiştik; burayı ara elaman yetiştirmede hatta biraz daha ilerisi lisans eğitimlerini tecrübe ve bilgiyle kendini geliştirmiş öğrencilerle doldurma adına çok gerekli bir okul olarak görüyoruz. İnşallah yakın gelecekte öğrencilerimizin yaşam alanlarını, refah seviyelerini yükselterek okulumuzun cazibesini artıracağız. Büyük ölçüde sorun yaşadığımız ara elaman sıkıntısını aşacağız.” dedi.Gül Küçük Sanayi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı ile Okul Müdürü Osman Topdal da, öğrencilerin ufkunu açmaya ve teknolojiyi yakından takip etmelerine yardımcı olmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu konuda kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiler.