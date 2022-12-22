Türkiye’nin ilk kurumsal oto ekspertizi Dynobil Oto Ekspertiz

Dynobil dünya standartlarında kendi ürettiği son teknoloji oto ekspertiz cihazlarını kullanan, sıfır ve ikinci el araçların kaza ve arıza durumlarını tespit edip raoprlayan, araçların muayene öncesi fren kontrollerini yapan, uzman kadrosu ve tam donanımlı cihazlarıyla araçların sorun ve arızalarını tespit eden, Türkiye’nin ilk kurumsal oto ekspertiz kuruluşudur. Ve Isparta'da şubesi bulunmaktadır.

Türkiye'de en çok tercih edilen oto ekspertiz markası Dynobil!

Isparta Dynobil Oto Ekspertiz Hizmetleri

Isparta Dynobil Oto Ekspertiz şubesinde verilen bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz:

Motor Testi, Süspansiyon Testi, Fren Testi, Kaporta Boya Analizi, Yanal Kayma Testi, Donanım Kontrolü, Elektrik Kontrolü, Raporlama, Mobil Ekspertiz, Garanti Sertifikası, Yol Yardım.

Isparta'da 2. el araç alım / satımlarınızda doğru ve güvenilir ekspertiz raporu için Dynobil Size Yeter!



Adres: Sanayi Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok 2241 Sokak No:18 Isparta /Merkez

Telefon: 0 246 500 44 88

WhatsApp: 0533 497 70 02