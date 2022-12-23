Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,66'lık zam oranıyla 8 bin 500 liraya yükseldi.

"Sırtımızda devletin küfesi var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar, şu kadar veririz diye. Ama biz çok hassasız. Yıl sonu itibarıyla nüfusumuzun 86 milyonu yakalaması mümkün. Bunları düşünmek zorundayız" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFI ANLAŞAMADI

Her sene olduğu gibi bu yıl da önümüzdeki yılın asgari ücretini belirlemek üzere çalışan ve işveren temsilcileri, bakanlık nezaretinde bir araya gelmişlerdir. Yapılan bir dizi toplantı sonunda çalışan ve işveren tarafları maalesef ortak bir rakam üzerinde anlaşamamışlardır. Hükümet olarak biz tüm tarafların teklif ve gerekçelerini saygıyla karşılıyoruz. Bize düşen görev ülkemiz ve milletimiz için en doğru, hakkaniyetli, sürdürülebilir sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır.



"ASGARİ ÜCRET ÜLKEMİZİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜNE UYUMLUDUR"

Meseleyi bu açıdan ele alarak taraflar arasında makul noktada uzlaşma sağlanması için samimi gayret sarf ettik. Gönlümüz çalışan temsilcilerinin de aramızda olmasını isterdi ancak taraflardan herhangi biri katılmadığı için çalışanların alacakları en az maaş düzeyini ve buna endeksli pek çok geliri belirleyen asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçtiğimiz yıllarda da hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret müzakeresi vardır. Açıklayacağımız Asgari Ücret rakamı ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle uyumludur.



"MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINI DA BU ŞEKİLDE TESPİT EDECEĞİZ"

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en somut sonuçlarını çalışma hayatında aldık. 37.6 milyonluk istihdamla tarihin en yüksek çalışan rakamına ulaşılmıştır. Küresel krizin gelişmiş ülkeleri dahi ciddi süreçte sarstığında Türkiye'nin kalkınmasını artırarak sürdürmesi tüm dünyada ilgiyle takip edilmektedir. 85 milyon vatandaşımızın tamamının hayat kalitesini yükseltmek için kullanıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz.



"SIRTIMIZDA DEVLETİN KÜFESİ VAR"

Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde nominal olarak 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl başında asgari ücrete o günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde 50 oranında artış yaparak net 4253 liraya yükseltmiştik. Bununla kalmamış asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisini kaldırmıştık. Temmuz ayında yeni düzenlemeyle asgari ücreti 5500 liraya çıkardık. Bütün bunları yaparken unutmayalım sırtımızda bu devletin küfesi var. Böylece yıl içinde asgari ücrette yüzde 80, kümülatif yüzde 95 oranında artış sağlamıştık. Ülkemizi faiz, kur, enflasyon cenderesinden çıkarma mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladığımız bu kritik dönemde hakları ve dengeyi koruyan süreç izliyoruz. Sırtında küfe olmayanlar atıyorlar, şu kadar veririz diye. Ama biz çok hassasız. Yıl sonu itibarıyla nüfusumuzun 86 milyonu yakalaması mümkün. Bunları düşünmek zorundayız.



"ENFLASYONU YÜZDE 20'LERE İNDİRMEKTE KARARLIYIZ"

Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonun yıl ortasında yüzde 30'lu, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara indirmekte kararlıyız. Her kesimden, vatandaştan hesabını bu hedefe göre yapmasını istiyoruz.



ERDOĞAN'DAN ARA ZAM SİNYALİ

Asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yeni bir ara düzenlemenin de yapılacağının sinyalini verdi. Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. İşçi, emekçilerimizin gelir ve refah seviyesini artırmış yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz. Milletimiz için varız" dedi.



YENİ ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 500 T L

Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıyoruz. Net Asgari Ücret 2023 yılında inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Asgari ücretin işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Böylelikle net asgari ücret artış oranı 2022 Ocak ayına göre %100, 2022 Temmuz ayına göre %54,66, yıllık %74 olarak gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenler başta olmak üzere ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



BAKANLIKTA TOPLANTI

TİSK heyetinin Çalışma Bakanlığına geçtiği ve Bakan Bilgin ile toplantı halinde olduğu öğrenildi. Toplantıda işçi tarafı bulunmadı. Öte yandan asgari ücretin açıklanacağı salonda işçi tarafı için bir yer ayrılmaması dikkat çekti.



TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ 9 BİN TL

Komisyonun son toplantısında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ilk kez işçi kesiminin teklifini açıkladı. Atalay, "Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. Türk-İş'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız." ifadelerini kullanmıştı



2022 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

2022 yılında asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyordu.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyordu.

