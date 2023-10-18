

Isparta Spor'un Zihni Temelci ve Cem Özdemir İçin Geçmiş Olsun Dilekleri

Isparta Spor'un orta saha oyuncuları Zihni Temelci ve Cem Özdemir, son yaşanan sakatlıklar nedeniyle tedavi süreçlerine girdi. İşte detaylar:

Zihni Temelci: Isparta Spor'un orta saha oyuncusu Zihni Temelci, Uşak maçının ilk yarısında yaşadığı ikili mücadele sonucunda diz sakatlığı geçirdi. Çekilen MR sonuçları, sağ diz ön çapraz bağında ACL yaralanması olduğunu gösterdi. Bu nedenle oyuncunun ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Isparta Spor Kulübü, Zihni Temelci'nin tüm tedavilerini üstleniyor ve oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Oyuncularının en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umut ediyorlar.

Cem Özdemir: Isparta Spor'un orta saha oyuncusu Cem Özdemir, geçtiğimiz hafta oynanan İskenderun spor karşılaşmasında yaşadığı ikili mücadele sonucunda sağ diz posterior lateral köşe yaralanması geçirdi. Tedavi süreci Adana'da devam ediyor. Cem Özdemir'in en geç bir hafta içerisinde takımına katılması planlanıyor. Isparta Spor Kulübü, Cem Özdemir'e geçmiş olsun dileklerini iletiyor ve oyuncularının en kısa sürede iyileşmesini diliyor.

Isparta Spor, oyuncularının sağlığını ve iyileşmelerini en ön planda tutmaya devam ediyor.