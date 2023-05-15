Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15-19 Mayıs Gençlik Haftası" etkinlikleri başladı. Hafta boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği etkinlikler, Gençlik yürüyüşü ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Bu yıl İstiklal Mücadelemizin 104. Yılı Gençlik Haftası'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı da kutlanacak.Gençlik yürüyüşü, Tren Garı önünden başlayarak 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na kadar devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Şube Müdürleri, Yurt Müdürleri, milli sporcular, kulüp temsilcileri, sporcular ve öğrencilerin katılımıyla renkli bir şekilde gerçekleşen yürüyüş, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.Tören, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. İlk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Gençlik Haftası çerçevesinde İl Müdürü Mahmut Danayiyen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Törenin devamında yapılan konuşmalarda, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olduğu vurgulandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde gerçekleştirilen İstiklal Mücadelesi'nin önemi ve gençliğe verdiği önem vurgulandı. Türk gençliğinin Cumhuriyet'e sahip çıkarak çağdaş uygarlık seviyesini daha da ileriye taşıma görevinin altı çizildi.Gençlik Merkezi Üyesi Gönüllü Üyesi Ferhan Arif Memiş'in yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Türk gençliğinin geleceğe dair umutlarını ve milli mücadele ruhunu simgelediği belirtildi. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet ettiği ve bu bayramı da gelecek nesillere hediye ettiği vurgulandı. Milli mücadeledeki birlik ve beraberliğin devam etmesinin ülkenin başarısı için önemli olduğu vurgulandı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, etkinliklerin hafta boyunca devam edeceğini ve tüm vatandaşları etkinliklere davet ettiğini belirtti. Ayrıca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programının Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleştirileceğini ve tüm Isparta halkının bu programa davetli olduğunu ifade etti.Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerin, gençlerin bir araya gelerek milli değerlerimize sahip çıkma ve gençlik enerjisiyle dolu bir hafta geçirme fırsatı sunduğu belirtildi. Bu etkinlikler aracılığıyla gençlerin spor, kültür ve sanat alanlarında kendilerini geliştirme imkanı buldukları ve aynı zamanda milli bilincin ve vatan sevgisinin pekiştirildiği vurgulandı.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmak, onları sağlıklı bir şekilde yetiştirmek ve gençlik potansiyelini ülkenin geleceğine yönlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Gençlik Haftası etkinlikleri de bu amaç doğrultusunda düzenlenmekte olup, gençlerin motivasyonunu artırarak onları geleceğe umutla bakmaya teşvik etmektedir.Gençlik Haftası'nın, İstiklal Mücadelemizin önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs'ı anma ve gençlerimizi daha aktif, üretken ve sorumlu bireyler olarak yetiştirmeye yönelik önemli bir platform olduğu belirtilmiştir. Bu vesileyle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutlamak ve gençliğin önemini vurgulamak adına düzenlenen etkinliklerin başarıyla geçmesi temenni edilmektedir.