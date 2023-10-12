Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Güçlü Ekonomiye Odaklanıyor







ITSO Başkanı Metin Çelik, 1. hizmet yılı basın toplantısında, yaptıkları çalışmaları ve projeleri tanıttı.Çelik, açıklamasında, "Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 1 Ekim 2022'den bu yana yürüttüğümüz çalışmalarla şehrimizin kalkınmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ekonomik ve ticari faaliyetlerin gelişimine destek olmak, uluslararası piyasalarda şehrimizi temsil etmek ve ilimizi tanınır bir marka haline getirmek önceliklerimiz arasında. Çünkü güçlü ekonomiler, yaşanabilir şehirlerin temelidir" dedi.Çelik, bir yılda hayata geçirilen 11 projenin 5'inin başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti. Bu projeler arasında İhracatı Destekleme Ofisi, Dijital Ticaret Geliştirme ve Destekleme Ofisi, Kadın Girişimcileri Destekleme Ofisi, Genç Girişimciler Akademisi, Proje ve Ar-Ge Destekleme Ofisi bulunuyor.Ayrıca, Gümrük Antreposu için yer tahsis edildiğini açıklayan Çelik, yurt dışı gezileri gibi uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine de vurgu yaptı.