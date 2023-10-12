Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Ara Tatiller Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili gelecek yıl için düzenleme yapabileceklerini belirtti. Tekin, "Ara tatillerin kaldırılması söz konusu değil, ancak veli, öğrenci ve öğretmen talepleri doğrultusunda gelecek yıl için değerlendirme yapabiliriz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda izleme ve değerlendirme süreçlerinin önemine vurgu yapan Tekin, "Öğrenci, veli ve öğretmen memnuniyeti göz önünde bulundurularak gelecek yılın ara tatil programı belirlenecektir. Şu an gündemimizde herhangi bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.