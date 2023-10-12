Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Sosyal Sorumluluk Projesi: "Askıda Yemek"
Süleyman Demirel Üniversitesi, "SDÜ Askıda Yemek" projesi ile ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyor. Bilgisayar uygulaması aracılığıyla toplanan bağışlar, ücretsiz yemekhane hizmetlerinden yararlanma imkanı sunuyor. 2020 yılından bu yana yürütülen proje, gönüllü katılımcılar sayesinde 11,211 öğrenciye yardım eli uzattı.
"Askıda Yemek Uygulaması"ndan faydalanmak için https://oos.sdu.edu.tr/
adresinden 08.00-19.00 saatleri arasında başvuru yapabilirsiniz. Bu projede birlikte hareket ederek, ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzatmaya davetlisiniz.