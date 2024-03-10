"Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinlikleri"Tarih: 9 Mart 2024Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Isparta Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Bu özel gün kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, katılımcılara keyifli ve anlamlı anlar yaşattı.Etkinliklerin ilk ayağında "Elinin Hamuruyla Her İşe Karışan Kadınlar" adlı bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Ertan Beceren'in yaptığı panelde Televizyoncu Şule Bekrioğlu, Oto Mekanik Tamir Ustası Serpil Çevikbaş, TSK Kara Havacı Pilot Yüzbaşı Merve Nergiz ve Turkuaz Asansör Kurucu Ortağı Tuğba İnan konuşmacı olarak yer aldı. Panel, kadınların farklı sektörlerdeki başarı hikayelerini ve deneyimlerini paylaşarak ilham verici bir atmosfer oluşturdu.Etkinliğin ikinci bölümünde ise ünlü tiyatro sanatçısı Nilgün Belgün sahne aldı. Belgün, hayat hikayesinden yola çıkarak sahneye koyduğu tiyatro oyunu ile katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Gösteriden elde edilen gelir, Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi aracılığıyla eğitim gören kız çocuklarına burs olarak bağışlandı.Etkinlikte konuşma yapan TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Özdemir, kadınların tarih boyunca önemli roller üstlenerek toplumun ilerlemesine katkı sağladıklarını vurgulayarak, kadınların başarı hikayelerinin her geçen gün arttığını belirtti. Ayrıca, kadınların karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir gelecek için mücadeleye devam edilmesi gerektiğini ifade etti.Bu etkinlik, kadınların güçlenmesine ve başarılarına odaklanarak, toplumda eşitlik ve adaletin önemine vurgu yapmayı amaçlayan anlamlı bir etkinlik olarak gerçekleşti.**