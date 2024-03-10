"1999 Sonrası Koşulları Belli Oldu, EYT'li Sayılacaklar!"

Tarih: 9 Mart 2024

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan çalışmalar sonucunda, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) mağduriyetini giderecek düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için 1999 sonrası koşulları belirlendi. Bu konuda yapılan düzenlemeleri yakından takip eden vatandaşlar için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim günü sayısının düşürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Mevcut durumda 9 bin gün olan Bağ-Kur prim gün sayısının, 7 bin 200 güne düşürülmesi hedefleniyor. Bu düzenleme, seçim öncesinde verilen bir vaat olarak ön plana çıkıyor ve Bakan Işıkhan, bu konuda yapılan çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bu çerçevede geniş kapsamlı bir yasa tasarısının Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Tasarının içerisinde, ev hanımlarına prim desteği sağlanması, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi gibi avantajları barındırması öngörülüyor. Ayrıca, EYT kapsamında da önemli gelişmelerin yaşanacağı belirtiliyor.

Yasa tasarısı özel sektöre dönmek isteyenler için de destek sağlayacak ve Bağ-Kur'luların 5 yıl önce emekli olma imkanını getirecek. Bu gelişmeler, EYT mağduriyeti yaşayan vatandaşlar için umut verici adımlar olarak değerlendiriliyor. Mevcut durumun, daha fazla vatandaşın emeklilik hakkına kavuşmasını sağlayacak bir düzenleme anlamına geldiği belirtiliyor.