ITSO BASIN AÇIKLAMASI



Ülkemizde ve dünyada yaşanan COVİD – 19 salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli önlemlerin alınmasına neden olmuştur. Bu önlemlerden en önemlisi eğitimin durdurularak virüsün yayılmasının önüne önemli bir set çekilmesidir.

İlimizdeki öğrenci grupları ve üniversite yönetimleri tarafından yapılan açıklamalarda apart ve özel yurtlardan bu süreçte kiraların tamamının alınmaması gündeme getirilmektedir. Isparta Ticaret ve Sanayi odamızın ilgili 16. Meslek Komitesinde söz konusu talebi değerlendirilmiş, sektör temsilcileri ile istişareler yapılmıştır.

Eğitimin durdurulması ile ilimiz üniversitelerinde okuyan öğrencilerimiz de ailelerinin yanlarına dönmüşlerdir. Ancak ileride salgının sona ermesi ile birlikte eğitim tekrar başlayacak, öğrencilerimiz de okullarına döneceklerdir. Bu nedenle öğrencilerimiz birçoğu kaldıkları apartları boşaltmamışlardır.

Odamız 16. Meslek Grubu Komitesi’nin, ilimiz apart sahipleri ve özel yurt işletmecileri ile yaptıkları istişarede mevcut durum ne sektör temsilcilerinden n ede öğrencilerden kaynaklanmıştı. Bu süreci karşılıklı özveri ile atlatacağımız bir süreç yaşanmaktadır. Sektör temsilcilerimiz öğrencilerimizin çoğu ile karşılıklı görüşme neticesi ile bir ortak yol bulunmaya çalıştıklarını, boşaltıp gidenlerle ilgili, boşalttıkları aya ait kiralarını alıp sözleşmelerini sonlandırdıklarını, kiraya devam edenlerle ise kiranın %25 - % 50 arasında indirim yaptıkları beyan edilmiştir. Yurt ve apartta kalan öğrencilerimiz ile sektör temsilcileri sorunun büyük oranla çözüldüğü anlaşılmıştır. Ancak bir kısım öğrencinin de durumu fırsat bilip sektörümüzü mağdur ettiği gözlenmiştir. Sorunu olan öğrencilerimizin yurt ve apart sahiplerine ulaşmalarını tavsiye ederiz. Zira sektör temsilcilerimiz üniversite öğrencilerine verdiği değer dolayısıyla bu yatırımları yapmıştır. Isparta, Yükseköğrenim alanında en kaliteli ve en ekonomik barınma hizmeti sunmaktadır. Sektör temsilcisi arkadaşlarımız kendi durumlarını da göz önünde bulundurarak gereken desteği sağlayacaktır.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak herkes için fedakârlık gerektiren bu zorlu süreci atlatılacağımıza inanıyoruz. Yurt apart ve hizmet sektörünü bünyesinde barındıran 16. Meslek Komitesi üyelerine teşekkür ederiz..