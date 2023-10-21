 İsparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda Denetimleri ile Gıda Güvenliğini Sağlıyor

16 Ekim 2023Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI'nın yönlendirmesi ve talimatları doğrultusunda, gıda güvenilirliğini artırmak ve sağlamak amacıyla Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda denetimleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.Bakanlık tarafından Türkiye genelinde 16 Ekim 2023 ile 27 Ekim 2023 tarihleri arasında ekmek üretimi ve unlu mamuller üretim işletmelerinin denetimlerini içeren kapsamlı bir program başlatıldı. Bu programın bir parçası olarak, Isparta İl Merkezi ve ilçeleri de gıda denetimleri konusunda büyük bir titizlikle denetlenmektedir.Yapılan denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nda belirtilen yasal işlemler derhal uygulanmaktadır. Bu denetimler, gıda üretim işletmelerinin hijyen standartlarına ve gıda güvenliği kurallarına uygun şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla büyük önem taşımaktadır.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliği ve denetimleri konusundaki kararlılığı ile bölge çapında gıda güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Bu çabalar, halkın güvenilir ve sağlıklı gıdalara erişimini temin etmek amacıyla sürdürülmektedir.