Türkiye'nin En Uzun Mağarası Pınargözü Mağarası Isparta'da

Pınargözü Mağarası: Serinlemek ve Doğanın Keyfini Çıkarmak İçin Ideal Bir Kaçamak Yeri

Pınargözü Mağarası'ndan Akan Buz Gibi Su, Yaz Sıcağına Karşı Mükemmel Bir Alternatif

Yenişarbademli'deki Pınargözü Mağarası: Ormanın Kucağında Dinlenmek İçin İdeal Bir Yer

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Pınargözü Mağarası'nı Keşfetmek İsteyenleri Bekliyor.

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesi, Türkiye'nin en uzun mağarası olan Pınargözü Mağarası'nın bulunduğu bir bölgedir. Mağara, klima gibi esen havasıyla yaz sıcağında serinlemek isteyenler için ideal bir kaçamak yeridir.Mağaranın içerisinde yıl boyunca akan buz gibi su, hem içmek hem de serinlemek için harika bir fırsat sunar. Ayrıca, mağaranın çıkışında oluşan dere boyunca yürüyüş yaparak doğanın keyfini çıkarmak da mümkündür.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Pınargözü Mağarası'nın bulunduğu bölgenin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlere bu muhteşem deneyimi yaşama fırsatı sunmaktadır. Ormanın kucağında dinlenmek, doğanın sesini dinlemek ve şehir hayatından uzaklaşmak isteyen herkesi Yenişarbademli'ye davet ediyoruz.