Isparta Merkezinde Bir Otelde Cep Telefonu Hırsızlığı



























Piri Mehmet Mahallesi'ndeki bir otel, cep telefonu hırsızlığına sahne oldu. Olay, otel resepsiyonunda meydana geldi. Bir kadın müşteri, etrafasında kimsenin olmadığını fark ederek resepsiyonda duran iki cep telefonunu gözüne kesti.Kadın, fırsatı yakaladığı an resepsiyon bölümüne doğru sessizce ilerledi ve burada bulunan cep telefonlarını cebine koyarak hırsızlığı gerçekleştirdi. O anlar otelin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Kısa bir süre sonra, otel görevlileri cep telefonlarının çalındığını fark etti ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, kadının kimliğini belirlemek ve hırsızlığı çözmek için çalışmalara başladı.Otel yetkilileri ve polis, hırsızlık olayının ardından güvenlik önlemlerini artırarak benzer olayların tekrar yaşanmaması için tedbirler aldı. Bu tür olayların önlenmesi ve suçluların yakalanması için soruşturma devam ediyor.