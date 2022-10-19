ISPARTA SEVDALILARI

BİR ARAYA GELDİ

Antalya'daki Ispartalılar Platformu Başkanı Ali Erdal ve platform üyeleri ITSO Başkanı Metin ÇELİK'İ makamında ziyaret etti.ITSO Başkanı Metin Çelik'e ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Antalya'daki Ispartalılar Platformu Başkanı Ali Erdal ve yönetimi ile platform gönülleri Başkan Çelik'e görevinde başarılar diledi.Ziyarette konuşan Başkan Ali Erdal, platformun çalışmalarından bahsetti, Isparta-Antalya işbirliğinde yapılması gereken ne ise yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Erdal, Isparta'nın Antalya'daki turizm, ticaret payından gerektiği şekilde pay alması gerektiğini söyledi.ITSO Başkanı Metin Çelik de bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ilerleyen süreçte işbirliği halinde çalışma yapılmasında faydalar olacağını belirtti.