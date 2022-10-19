Benzin ve motorinde indirim zamanı geldi: Petrol fiyatları düştükçe düşüyor!

OPEC'in üretimi kısma kararıyla yükselen petrol fiyatları, resesyon endişeleriyle 89 dolar dolar seviyesine kadar düştü. 97 dolar seviyelerinden gelen bu düşüş sonrası vatandaşlar 'akaryakıtta indirim zamanı' geldi paylaşımları yaptı.



Koronavirüs salgını sonrası artan talep ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle beraber emtia fiyatlarında yaşanan yükselişle beraber 140 dolar seviyelerine kadar yükselen Brent Petrol, ekonomilerde durgunluk ve küçülme endişeleriyle 82 dolara kadar düşerek 9 ayın en düşük seviyelerine gerilemişti.

Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüşü tersine çevirmek için harekete geçen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ise, özellikle ABD'nin itirazlarına rağmen son yılların en büyük üretim kesintisine giderek 2 milyon varillik üretim kesintisine gitti.



OPEC'İN KARARI İŞE YARAMADI

OPEC'in kararı sonra hızla yükselişe geçen fiyatlar tekrar 98 dolar bandına çıksa da, fiyatlar burada tutunamadı.



RESESYON ENDİŞESİ PETROLÜ DÜŞÜRÜYOR

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası altın gibi emtialarda yaşanan düşüşten petrol fiyatları da nasibini aldı.

ABD'de beklentilerden yüksek gelen enflasyon rakamları sonrası Fed'den beklenen faiz artışı ihtimali güçlenirken, faiz artışlarının sonucu olarak resesyon endişeleri de arttı.



PETROL 90 DOLAR KADAR DÜŞTÜ İNDİRİM YOK

Dolar endeksinde yükseliş sürerken, Fed'den beklenen güçlü faiz artışının da etkisiyle petrol tekrar 90 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.



AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM BEKLENTİSİ

OPEC+ kararı sonrası yükselen petrol fiyatları pompaya hemen zam olarak yansımıştı. 5-11 Ekim tarihleri arasında motorine 4 kez zam, 1 kez indirim gelmişti. Dolar kurunda bir yükseliş olmazken, Brent Petrol fiyatlarında da yaşanan düşüşle beraber akaryakıt pompa fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.



Son olarak, motorine 1 lira 1 kuruş zam gelmiş ve zammın ardından motorinin litresi yeniden 27 lira seviyesinin üzerine çıkmıştı.



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.



MOTORİN NEDEN BENZİNDEN DAHA PAHALI OLDU

Öte yandan vatandaşlar ise ‘artık motorin benzinden neden pahalı oldu?’ sorusunu soruyor. Bunun birincil sebebi Rusya-Ukrayna savaşı… Çünkü Rusya’daki petrol rafineleri ağırlıklı olarak dizel (motorin) üretimi yapıyor ve satıyor. Yüksek tonajlı kara de deniz taşımacılığında kullanılan motorinde arz sıkıntısı olabilir endişesiyle motorin fiyatları benzine göre daha fazla yükseldi.

