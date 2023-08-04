Isparta MEM'den Guru Verici Paylaşım!

sparta Eğitimde Zirvede: TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatlarına Üç Öğrenci Çağrıldı

Isparta'nın eğitimdeki başarısı bir kez daha tescillendi! Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, gurur verici bir paylaşım yaparak, ilimizin üstün yetenekli öğrencilerinin TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları yaz kampına çağrıldığını duyurdu.

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Furkan Bayram, Fizik alanında, Özel Isparta Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Ayhan Kıymat, Biyoloji alanında ve TED Isparta Koleji Özel Lisesi öğrencisi Halit Tuğra Çelik, Bilgisayar alanında, üstün başarıları sayesinde TÜBİTAK tarafından yaz kampına davet edildi.

Bu üstün yetenekli öğrencilerimizi ve emeği geçenleri kutluyoruz! Isparta'nın eğitimdeki yükselişi ve öğrencilerimizin gösterdiği başarılar, ilimizin eğitim kalitesinin ne kadar üst seviyede olduğunu gösteriyor. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un bu paylaşımı, genç beyinlerin geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor.

Isparta'nın eğitimdeki başarısı, yetenekli ve çalışkan öğrencilerimizin yanı sıra öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve eğitime verilen önemin bir sonucudur. Bu gurur verici başarıların artarak devam etmesini diliyoruz. Öğrencilerimize TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları yaz kampında başarılar dileriz ve onların gelecekte ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine katkı sağlayacaklarına inanıyoruz.