Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Makine Parkını Güçlendirdi

4 Ekim 2023, makine parkını güçlendirmek amacıylaadlı yeni bir aracı hizmete aldı. Bölge Müdürü Sayın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen bu dozerin teslim törenine katıldı.Bölge Müdürü Sayın Rifat Ataş, yaptığı açıklamada, "Makine parkımızın Liebherr 756 ile güçlenmesi, bölgedeki ormancılık faaliyetlerimizin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlayacak. Bu yeni aracın teslimini sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz," dedi.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, ormancılık alanında daha iyi hizmet sunmak ve doğal kaynakları korumak için sürekli olarak makine parkını güncellemeye ve genişletmeye devam ediyor. Bu yeni eklenen Liebherr 756, bölgenin orman yönetimi çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacak.