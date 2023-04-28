Millî Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı iş birliğiyle tasarlanan İngilizce dijital eğitim platformu "diyalekt", her yaş ve seviyedeki kullanıcıların İngilizce öğrenmelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Platformun oluşturulmasında 1 yılı aşkın bir süredir görevlendirilen bakanlık öğretmenleri arasında Isparta'dan da isimler bulunuyor.Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi'nden Güney Toker, Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Emine Esin Ünlü, Şehit Güngör Dolunay İlkokulu İngilizce Öğretmeni N. Selin Taştekin ve içerik kontrol sürecinde Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi İngilizce Öğretmeni Bilge Akıncı'nın da görev aldığını belirtti.İçerik yazma ekibinde yer alan Isparta öğretmenleri için kutlama ve tebriklerini ileten Baydur, başarılarının devamını dilediklerini sözlerine ekledi.